Alfa Romeo pode estar a preparar um Giulia Quadrifoglio com 620 CV

By José Manuel Costa on 24 Janeiro, 2020

O já exuberante Giulia Quadrifoglio poderá ficar ainda mais picante se forem verdade os rumores que dizem que a Alfa Romeu está a preparar um motor com mais de 600 CV.

A lebre foi levantada pelo sítio de internet da Mopar, o braço desportivo da Chrysler/Dodge e uma das divisões desportivas da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que falava de um Giulia GTA, recuperando a casa de Arese essa designação. O carro poderá ter 620 CV e ser mais leve 20 quilogramas. Dizer que há, no mercado, uma versão denominada “Racing Edition” mais potente que o “normal” Quadrifoglio: são 10 CV mais conquistados através de um escape da Akrapovic feito em titânio.

Assim, o hipotético Alfa Romeo Giulia GTA utilizaria o mesmo motor V6 de 2.9 litros que passaria a debitar 620 CV, o que seria um desafio complicado para os rivais, o BMW M3 e o Mercedes C63 AMG. O GTA teria caixa automática de 8 velocidades e não a unidade manual que é usada nos EUA. Se os rumores estiverem certos, o carro será revelado no dia 24 de junho, em Milão, no evento que marcará o 110º aniversário da casa do Biscione.

Curiosamente, estes rumores surgiram depois da Alfa Romeo ter suspendido o desenvolvimento do GTV, o sucessor do 8C, pois o plano de investimento da Alfa Romeo conheceu um violento corte e está dependente daquilo que vier a acontecer com a fusão com a PSA. Aliás, Mike Manley comunicou aos investidores que os gastos com a marca iriam ser bastante reduzidos e sem surpresa, o 4C já acabou a sua produção. Lembramos que a Alfa Romeo está pronta a lançar o Tonale, o SUV compacto da gama e que mesmo que seja verdade o lançamento do GTA, será vendido em números muito limitados.

