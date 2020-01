Alpine revela protótipo inspirado nos ralis, o A110 SportsX

By José Manuel Costa on 29 Janeiro, 2020



















Será apenas um exercício de um carro inspirado na história da Alpine nos ralis, com suspensão elevada que homenageia o A110 original.

Olhando para o A110 SportsX, mais parece um cruzamento entre um SUV e um desportivo que uma homenagem ao Mundial de Ralis e ao Alpine A110 original. O carro foi revelado no Festival Internacional do Automóvel, em Paris, dizendo a marca francesa que o A110 SportsX foi desenvolvido numa parceria entre as equipas de estilo e engenharia da Alpine. Como dissemos, a inspiração veio do carro de ralis dos anos 70 do século passado.

A base é um A110 Pure (modelo de entrada) com a suspensão subida 6 cm e a carroçaria alargada 8 cm, mantendo o bloco 1.8 litros turbo com 250 CV e 324 Nm de binário.

As alterações incluem aos arcos das rodas pintados de preto, a mesma cor do capô e do tejadilho, com faróis suplementares semelhantes aos dos ralis, foi acrescentado um “porta esquis” que presta homenagem ao carro original.

A Alpine já veio dizer que o carro não é para vender, sendo apenas um modelo de exposição, com o A110 Rally a estar quase pronto para entrega, sendo esse o verdadeiro herdeiro do original A110 que se ilustrou no Mundial de Ralis, ganhando no Monte Carlo e o primeiro Campeonato do Mundo de Ralis em 1973.

