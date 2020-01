Ano recorde de receita fiscal no setor automóvel, anuncia Anecra

By José Manuel Costa on 31 Janeiro, 2020

Com um total de 4.646,2 mil milhões de euros, o Estado português arrecadou numa verba recorde de impostos afetos ao setor automóvel.

Este recorde de verba fiscal arrecadada pelo Estado foi alcançado apesar de um recuo da receita oriunda do ISV (Imposto sobre Veículos). Os dados são claros: a receita de ISV situou-se nos 39,6 milhões de euros (-5,2%). Já no IUC (Imposto Único de Circulação) foram amealhados 33,8 milhões de euros (mais 8,8%) enquanto que o ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) permitiu receber 230,3 milhões de euros.

Contas feitas, há um aumento dos custos de utilização e uma redução dos custos de aquisição.

O estudo da ANECRA sobre esta receita fiscal pode ser consultado clicando aqui.

