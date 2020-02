Aqui está o novo Cupra Leon apresentado em Barcelona há momentos

By José Manuel Costa on 20 Fevereiro, 2020























As versões de estrada da Cupra Leon foram apresentadas lado a lado com as versões de competição, uma para o TCR e outra para o novo ETCR, o campeonato de turismos com carros elétricos.

Estas são as primeiras fotos do carro que será apresentado no Salão de Genebra, nas versões de cinco portas e carrinha ST (Sportstourer). Mostram um carro mais agressivo que o Leon, particularmente na frente que é exclusiva do Cupra, com uma grelha específica e um para choques com amplas entradas de ar para refrigerar o motor. Depois há saias laterais mais amplas e jantes de liga leve específicas com muitos detalhes pintados de bronze, a cor da marca. Na traseira há um novo para choques, um difusor traseiro e quatro saídas de escape.

No interior, lá está o volante Cupra, os pormenores em bronze e bancos, volante e alavanca da caixa com pespontos bronze. Os bancos são desportivos e os pedais também. O ecrã de 10.25 polegadas faz de painel de instrumentos e o sistema de info entretenimento terá um ecrã de 10 polegadas, com todas as valências em termos de equipamento e sistemas de ajuda á condução, entretenimento e segurança, que existem no Leon “normal”.

O carro é mais baixo 25 e 30 mm (à frente e atrás, respetivamente). O carro com o motor de 245 CV tem jantes de 18 polegadas. As jantes de 19 polegadas “escondem” travões Brembo de 370 mm e maxilas pintadas de cobre. A suspensão é pilotada.

No que toca ás motorizações, o bloco 2.0 litros turbo tem três níveis de potência: 245, 300 e 310 CV, este último exclusivo da carrinha ST. Junta.se uma versão híbrida Plug In com um motor de 1.4 TSI com 150 CV e 250 Nm de binário, um motor elétrico de 115 CV e uma bateria de iões de lítio com 13 kWh. Potência total de 245 CV e 400 Nm de binário com uma autonomia elétrica de 60 km. Para recarregar a bateria, a Cupra anuncia 3,5 horas numa “Wallbox” de 3,6 kW e seis horas numa tomada doméstica. Todos os modelos têm caixa DSG de sete velocidades, exceto o PHEV que terá uma unidade de seis velocidades, sendo que a carrinha terá tração integral 4Drive na versão mais potente. O carro terá quatro modos de condução: Comfort, Sport, Cupra e Individual.

Para Alejandro Mesoneros-Tomanos, o estilo do Cupra Leon “é o resultado de uma combinação de fisionomia atlética e uma elegância espantosa.” Já Wayne Griffiths referiu na apresentação que “o Leon Cupra foi um ‘best seller’ com o novo Cupra Leon, vamos fortalecer a marca Cupra dando-lhe uma nova identidade com um carro emblemático.” O Cupra Leon vai ser apresentado, como referimos, em Genebra e estará á venda no verão. Quando chega a Portugal e os preços, desconhecemos pois a marca em Portugal ainda não informou esses dados.

