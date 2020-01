Aqui está o Seat Leon que a casa espanhola vai apresentar amanhã

By José Manuel Costa on 27 Janeiro, 2020

Estamos a pouco mais de vinte e quatro horas da revelação e aqui fica, já, as primeiras fotos na nova geração do Leon.

Baseado exatamente na mesma plataforma do VW Golf e do Skoda Octavia e terá uma ampla gama de motores a gasolina e diesel, sendo que há confirmação de uma unidade híbrida para o Cupra. Confessamos que esperávamos mais do renovado Leon, pois a traseira tem os farolins unidos por uma barra de luz vermelha, enquanto que na frente é quase uma réplica do Tarraco, com a grelha destacada e os faróis rasgados. Outra novidade é o nome do carro em letras manuscritas. O interior será muito semelhante ao Formentor, protótipo apresentado o ano passado, com uma alavanca da caixa de velocidades automática ao estilo do Porsche 911.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI