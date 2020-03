Aston Martin V12 Speedster é epítome de luxo e velocidade

By José Manuel Costa on 4 Março, 2020







































O modelo junta-se à moda instalada de superdesportivos sem tejadilho e sem para brisas, estando equipado com um motor V12.

Ferrari, McLaren e outras marcas de topo estão a vender exclusivos modelos descapotáveis e sem para brisas, verdadeiros “roadsters” exóticos. O Aston Martin V12 Speedster passa a ser um deles.

Para já, a casa de Gaydon diz que o caro é um “show car bem vivo” e que muitos detalhes confirmam exatamente isso. Por exemplo, não tendo para brisas, o V12 Speedster tem uma barra ancorada no painel de instrumentos que segue pelo meio dos dois bancos à altura dos ombros e acaba atrás dos bancos, individualizando os dois lugares disponíveis. O carro tem uma plataforma dedicada e a carroçaria é feira, na sua maior arte, em fibra de carbono.

O V12 Speedster terá uma produção limitada a 88 unidades com um preço em redor dos 900 mil euros (antes de impostos), estando as entregas previstas para o primeiro trimestre de 2021. Como referimos acima, o V12 Speedster vai juntar-se aos Ferrari Monza SP1 e SP2, disponíveis em 500 unidades, e o McLaren Elva que era suposto ser produzido em 399 unidades, mas a casa de Woking, perante a lenta adesão ao carro, diminuiu para 249 veículos. A Bentley também lançou o Bacalar, limitado a 12 unidades.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI