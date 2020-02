Audi Q7 chega a Portugal com preços a começarem nos 89.500€

By José Manuel Costa on 12 Fevereiro, 2020









O novo Q7 nas versões diesel e gasolina além do SQ7, estão disponíveis em Portugal com potências entre 231 e 340 CV e preços entre 89.500 e 105.170 euros

Para o novo Q7, a Audi destaca quatro pilares: digitalização, conforto e segurança, performance desportiva, estilo. No que toca á digitalização, está assente num conceito operacional futurista com ligação em rede. Quanto ao conforto e segurança, tem como ponto de partida sistema de assistência ao condutor, inovadores, para assegurar máximo conforto e segurança. Direção dinâmica e suspensão pneumática adaptativa com cinco níveis de elevação, são a base do terceiro pilar e, finalmente, um estilo exterior desportivo e elegante com interior moderno e espaçoso com várias configurações e versatilidade.

Os motores são todos V6 a gasolina e diesel e um poderoso V8 turbodiesel para o SQ7. Os V6 a gasolina têm 3.0 litros de cilindrada com 340 (e 381 CV, este último recorrendo a um sistema híbrido suave. Os motores diesel têm, ambos, hibridização com 231 e 286 CV e, finamente, o V8 com 4.0 litros, igualmente híbrido. O carro tem, sempre, tração integral quattro e caixa automática tiptronic.

O novo Q7 da Audi tem um estilo renovado e novos motores com sistema “mild hybrid” e vários sistemas de ajuda à condução, como barras estabilizadoras ativas (opcional), suspensão pneumática, tração integral quattro, eixo traseiroautodirecional (opcional), sistema de info entretenimento comandado através de grandes ecrãs que são sensíveis ao toque e háptico.

A Audi empreendeu uma luta contra o peso e o carro de base pesa menos de duas toneladas, tendo sido escovados 71 kgs na carroçaria, entre outros elementos aligeirados. De serie, são oferecidas jantes de liga leve de 18 polegadas na versão base e 19 polegadas para as variantes S-Line. Mas a Audi oferece jantes até ás 22 polegadas.

Com 5063 mm de comprimento (mais 11 mm que anteriormente), 1970 mm de largura e 2994 mm de distância entre eixos, o Q7 é um carro de dimensões generosas e uma habitabilidade generosa. Tecnologia LED nos faróis e farolins, opção de luzes Matrix LED e controlo de máximos automático, com os máximos divididos em 24 segmentos. Há, ainda, os faróis HD Matrix LED com laser (opção). O sistema de info entretenimento MMI Navigation Plus é de série. Pode optar, também, pelos bancos aquecidos, climatizados, com massagem e diversos tipos de pele.

A bagageira tem 295 litros de capacidade com 7 lugares, 890 litros com cinco lugares e 2075 litros com todos os bancos rebatidos. O portão traseiro tem abertura e fecho elétrico de série. Os bancos da fila central podem ser rebatidos na proporção 35:30:35 e ajustados em 16 posições diferentes. Além disso, há como opção o ajuste longitudinal que permite ganhar espaço para pernas ou para malas, em cerca de 11 cm. Os setes lugares são opcionais, tem dois bancos extra que podem levar crianças até 36 kgs (grupo III) e com um toque são dobrados e rebatem para o piso. Toos os bancos da segunda e terceira filas têm fixações Isofix.

Na suspensão pneumática há cinco níveis de elevação: automatic (gestão automática), Comfort (suave), dynamic (mais desportivo e mais baixo), offroad (mais elevado) e lift (o mais elevado) que fazem aumentar a distância ao solo até 90 mm. A suspensão tem gestão diferente em cada eixo de acordo com a carga do veículo.

As barras estabilizadoras ativas, opcionais, só são possíveis, agora, pela utilização da tecnologia de 48 volts. A direção ativa nas rodas traseiras também é opcional. A caixa Tiptrinic tem 8 velocidades e é de série em todas as versões.

O sistema MHEV da Audi utiliza a tecnologia de 48 volts que recupera energia durante a travagem e armazena-a numa bateria de iões de lítio, reduzindo o consumo até 0,7 l/100 km. O sistema permite rodar em roda livre com o motor desligado durante 40 segundos quando se tira o pé do acelerador (funciona entre 55 e 160 km/h, enquanto o sistema Stop/Start funciona entre os 7 e os 22 km/h.

A escolha é repartida entre dois motores diesel e um motor a gasolina, havendo a acrescenter um modelo híbrido plug-in em combinação com um bloco V6 TFSI. O novo motor a gasolina de três litros no Audi Q7 55 TFSI quattro tiptronic (consumo combinado de combustível: 9.1 – 8.7 l/100 km; emissões combinadas de CO2: 208 – 199 g/km) é o bloco mais potente: 340 cv e binário máximo de 500 Nm, que permitem uma aceleração dos 0-100 km/h de 5,9 segundos e uma velocidade máxima regulada eletronicamente aos 250 km/h.

No Q7 45 TDI quattro tiptronic (consumo de 7,1 – 6,8 l/100 km, emissões combinadas de CO2 entre 186 e 179 gr/km), o motor turbodiesel debita 231 CV e um binário máximo de 500 Nm, com aceleração 0-100 km/h em 7,1 segundos e 229 km/h de velocidade máxima. O Q7 50 TDI quattro consome 6,9 e 6,6 l/100 km, emissões combinadas de 181 – 174 gr/km, debita 286 CV e 600 Nm, acelerando dos 0-100 km/h em 6,3 segundos e velocidade máxima de 241 km/h.

Preços Audi Q7

Gasolina

55 TFSI quattro Titronic (340 CV) 93.500€

55 TFSI quattro Tiptronic S Line (340 CV) 97.354€

Diesel

45 TDI quattro tiptronic (231 CV) 89.500€

45 TDI quattro tiptronic S line (231 CV) 94.028€

50 TDI quattro tiptronic (286 CV) 101.000€

50 TDI quattro titronic S Line (286 CV) 105.170€

