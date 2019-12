Automais by Autosport: os melhores momentos de 2019

By José Manuel Costa on 31 Dezembro, 2019

Chegou ao final o ano de 2019 e não podemos deixar que as doze badaladas assinalem a chegada de 2020 antes de lhe agradecermos a sua companhia e lembrar os melhores momentos de 2019.

Não se preocupe, caro leitor do Automais e do Autosport, não vou fazer aqui uma lista exaustiva daquilo que foram doze meses de trabalho para si. Vamos recordar apenas os melhores e mais marcantes momentos de 2019, e oferecer-lhe uma imagem do que foi este ano de trabalho para si, caro amigo e leitor.

Ao longo dos últimos doze meses percorremos milhares de quilómetros ao volante das mais recentes novidades. Fomos até à Noruega conhecer o novo Mercedes EQC, até Barcelona dar-lhe todos os detalhes do Toyota Supra, a Tóquio para conhecer o sistema e-Power da Nissan, mas também ao fim da rua para experimentar o renovado Porsche Macan, ao Douro para lhe dar os pormenores do Toyota RAV4.

Calcorreamos a Europa para lhe dar a cnhecer o novo Mazda CX-30, o Mazda 3, os interessantes Peugeot 208 e 2008, estivemos no lançamento do novo Renault Clio, enfim, fomos onde nos convidaram. Trouxemos até si tudo sobre as novidades que nos permitiram experimentar. Contas feitas foram mais de 30 estreia nacionais em Primeiro Ensaio ao longo de 2019.

Ao longo de 2019, oferecemos mais de 170 ensaios às principais novidades à venda em Portugal, dando-lhe todos os pormenores e a opinião dos nossos profissionais. Consensuais? Não! Nunca fomos e destacamo-nos pelas nossas opiniões, fortes, mas baseadas em factos.

Fomos até ao Japão para o Salão de Tóquio e para lhe dar a conhecer museus e novidades que dentro em breve chegam à Europa. Visitamos museus como o da Alfa Romeo, experimentamos carros em pista, em estrada, enfim, estivemos na revelação de novos modelos e, contas feitas, foram mais de 2200 notícias em doze meses de trabalho.

Dedicamos ampla cobertura à queda de um anjo chamado Carlos Ghosn, destacamos a subida vertiginosa de Carlos Tavares, todos os estilhaços que continuam a voar depois do Dieselgate, as ascensão e queda de CEO’s, as mudanças que se foram fazendo no azimute para o futuro, não tivemos medo de oferecer as nossas ideias e opiniões, enfim, deixamos uma marca. Temos acompanhado de forma atenta a evolução da mobilidade elétrica, acompanhamos a fusão da FCA com a PSA, o falhanço das negociações com a Renault, a tensão na Aliança Renault Nissan Mitsubishi, demos eco das mudanças legislativas ligadas ao setor automóvel enfim, uma equipa, pequena, mas coesa, trabalhou muito para si.

Orgulhamo-nos do trabalho que fizemos e temos a certeza que 2020 será ainda melhor. Por isso, antes que cheguem as doze badaladas, queremos dizer um MUITO OBRIGADO pela sua preferência! Contamos consigo e com a sua fiel companhia em 2020, ano que nos reserva muitas novidades que acreditamos vão ser do seu agrado. MUITO OBRIGADO, um abraço a todos!

