Bentley Mulliner Bacalar é um roadster de luxo exclusivo com estilo radical

Criado pela divisão de produtos especiais da Bentley, a Mulliner, o Bacalar (nome dado pela lagoa de Bacalar na península de Yucatan, no México.

Largamente inspirado no EXP 100 GT Concept revelado o ano passado, o Mulliner Bacalar tem luzes dianteiras LED, uma nova grelha que é mais pequena que a do protótipo. Os para choques ficaram mais ou menos iguais ao EXP, embora a lateral do carro seja mais esculpida e entradas de ar mais generosas. As cavas das rodas são menos musculadas, mas continuam a albergar jantes de 22 polegadas e o eixo traseiro foi alargado 20 mm.

A traseira é menos espetacular que a do EXP. O difusor é diferente, as saídas de escape retangulares destacam-se, pois não existiam no protótipo, pois este era um modelo elétrico. O interior do Bacalar tem um rol bar atrás dos bancos, uma tampa para a capota à boa maneira dos roadsters, e um interior de luxo e qualidade. O Bacalar é apenas o segundo dois lugares da Bentley desde 1930. Há revestimentos feitos com materiais feitos com desperdícios de árvores milenares (arvores que caem de idosas), os estofos foram feitos à mão, enfim, luxo e exclusividade forma o interior do Bacalar. Se for um dos 12 privilegiados que vai ter na garagem um Bacalar, é-lhe oferecido um conjunto de malas feitas à medida para o carro e que replicam as cores e os materiais do interior.

O coração deste muito exclusivo Bentley é o motor W12 com 6.0 litros duplo turbo, equipado com uma caixa automática de dupla embraiagem com 8 velocidades e tração integral com repartidor de binário entre os dois eixos. O motor tem 659 CV e 900 Nm e utiliza tecnologia de 48 volts para oferecer uma suspensão ativa “Dynamic Ride System”. Como dissemos, o Bacalar está limitado a apenas 12 unidades que já foram todas vendidas.

