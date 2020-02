BMW Concept i4 é antevisão de forte rival do Tesla Model 3 com 530 CV

By José Manuel Costa on 26 Fevereiro, 2020





A berlina de quatro portas elétrica é um protótipo que revela o rival do Tesla Model 3 e que será apresentada em Genebra.

O carro será uma berlina com 530 CV e que tem sido mostrada debaixo de uma forte camuflagem, em testes lado a lado com o iX3 SUV que está prestes a ser apresentado. O carro terá quatro portas (dai o nome Gran Coupé) e o responsável pelo estilo da BMW, Adrian van Hooydonk, diz que o estilo será “dinâmico, limpo e elegante, em resumo, um BMW perfeito que, por acaso, é elétrico com zero emissões.

O estilo deverá seguir aquilo que foi apresentado no Salão de Frankfurt do ano passado com o Concept 4 Series. E sim, terá a grelha duplo rim de dimensões generosas! Se o Concept 4 Series foi dado como 85% pronto para a produção, o modelo definitivo não deverá fugir muito ao que já é conhecido, sendo o carro muito semelhante ao novo Série 4 que será revelado ainda este ano.

A BMW já confirmou que a versão de produção do i4 utilizará a quinta geração do sistema e-Drive, debitando 530 CV através de dois motores elétricos, oferecendo uma aceleração 0-100 km/h em 4 segundos, sendo todas estas cifras semelhantes ao motor V8 da BMW. O carro terá uma bateria de 80 kWh com um peso de 550 quilogramas, oferecendo um carregador que aceita 150 kW e uma autonomia de aproximadamente, 600 km. A ver no Salão de Genebra.

