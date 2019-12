BMW interrompe as vendas de modelos M nos EUA por problemas na transmissão

By José Manuel Costa on 18 Dezembro, 2019

A BMW USA lançou um alerta para parar as vendas dos modelos M e promover a recolha dos mesmos devido a problemas com a cablagem das caixas de velocidade.

A BMW alertou a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) para o problema, mas o organismo ainda não lançou o alerta de recolha dos modelos. Porem, a BMW já descreveu o problema e quais os modelos afetados.

Assim, de acordo com a informação disponível, a localização e por onde passa a cablagem da transmissão, pode causar danos a vários componentes e redundar num curto circuito. Neste caso, a transmissão pode entrar em modo defesa e passar para Neutral em andamento.

A BMW vai recolher todos os modelos e substituir toda a cablagem e reposicioná-la numa posição mais segura. Os modelos abrangidos são vários como mostra o quadro que publicamos. Os donos dos veículos afetados serão avisados por carta em fevereiro de 2020, para marcarem a visita á oficina, com a reparação feita de forma gratuita.

Desconhece-se se a BMW vai fazer a mesma operação na Europa, pois desconhecemos se os modelos vendidos no Velho Continente estão afetados.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI