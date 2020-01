Bosch alerta que o pico mundial de produção automóvel terá sido atingido

By José Manuel Costa on 30 Janeiro, 2020

O gigante alemão de peças e tecnologia lançou o alerta que a produção vai continuar a cair, pois, o pico de produção terá sido alcançado.

Segundo Volkmar Denner, o responsável pela divisão de peças automóveis da Bosch, esse pico já terá sido alcançado. Esta declaração está ligada ao plano de reestruturação da Bosch, que vai incluir corte de postos de trabalho, e revisão de investimentos, depois do gigante alemão ter conhecido quebra sensível nos lucros: caíram de 5 mil milhões de euros para pouco menos de 3 mil milhões em 2019, antes de juros e impostos.

Praticamente metade do lucro da Bosch vem do setor automóvel – onde todos os veículos existentes têm peças da casa alemã – que fornece software e hardware a quase todos os construtores mundiais. A queda da produção mundial de 2,6% para 89 milhões de veículos, redução pelo terceiro ano consecutivo, atingiu duramente a Bosch.

Por isso, Volkmar Denner diz que “pode bem ter acontecido que tenhamos atingido o pico de produção mundial de automóveis”, com a Bosch a determinar que o declínio de produção continue até 2025. A Bosch vai cortar 6800 postos de trabalho de um conjunto de 402.800 colaboradores, “adaptando assim a sua estrutura de custos á situação da industria e à sua incapacidade de manter o ritmo de produção.”

Porém, há uma luz ao fundo do túnel chamada tecnologia, nomeadamente nas motorizações alternativas, nos carros conectados, nos serviços e na mobilidade autónoma. Por isso mesmo, a Bosch vai investir quase 3 mil milhões de euros nessas áreas, com destaque para a pilha de combustível a hidrogénio, sendo quase certo que em 2022 a Bosch vai lançar uma célula de combustível denominada “Powercell”.

