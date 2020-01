Bosch desenvolveu nova pala anti-sol mais segura chamada Virtual Visor

By José Manuel Costa on 6 Janeiro, 2020





Foi no CES 2020 que a Bosch revelou uma solução inovadora para a simples pala anti-sol, utilizando inteligência artificial e permitindo ver toda a estrada na mesma.

Será das partes mais básicas de um carro e não conhece desenvolvimentos há dezenas de anos. A Bosch decidiu encarar o desafio de oferecer uma para anti-sol inovadora que acaba de receber o prémio de inovação no Consumer Eletronics Show (CES) 2020.

O Virtual Visor é capaz de bloquear o sol que incide nos nossos olhos, mas sem afetar o nosso campo de visão, permitindo ver toda a estrada sem obstáculos. A peça desenvolvida pela Bosch tem as mesmas dimensões de uma pala normal, mas é composta por um visor LCD transparente com linhas em formas de favos de mel. Graças à inteligência artificial, o sistema analisa as imagens vindas da câmara frontal e consegue determinar, de forma precisa, onde o sol está a bater na face do condutor. Analisa onde estão os olhos de quem conduz e escurece os favos de mel necessários para o sol não perturbar a visão do condutor, deixando tudo o resto transparente. Tudo feito em tempo real, com o Virtual Visor a adaptar-se as alterações de iluminação de forma constante.

A Bosch diz que o Virtual Visor tem particular eficácia ao anoitecer e no meio da poeira. Curiosamente, os criadores do Virtual Visor, Jason Zink e dois outros colegas, fizeram isto no seu tempo livre, pegando num LCD que estava para ir para o lixo. Os responsáveis da Bosch ficaram tão impressionados com o protótipo que deram a Zink e à sua equipa o orçamento necessário para desenvolver o produto de forma a que a Bosch o possa vender à industria.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI