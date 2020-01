Bosch revela primeiro “Lidar” pronto para produção em série

By José Manuel Costa on 3 Janeiro, 2020

O gigante alemão da tecnologia e peças para veículos, é a primeira empresa a criar um “Lidar” (radar de longo alcance com tecnologia laser de imagem) pronto para produção em série.

Esta é uma notícia importante para os defensores da condução autónoma, pois com este instrumento, a mobilidade sem influência humana está mais perto de ser uma realidade. O novo “Lidar” será revelado na CES (Consumer Eletronics Show) de Las Vegas e vai revelar como a Bosch conseguiu criar um radar de curto e longo alcance, combinando as tecnologias de radar com laser e imagem, “complementando cada uma delas de forma perfeita e oferecendo uma informação confiável em qualquer situação da condução.”

Lidar quer dizer “Light detection and ranging”, ou seja, utiliza sensores de luz para gerar uma visão tridimensional da estrada, melhorando, desta forma, a capacidade dos sistemas autónomos dos veículos em aperceber-se do trafego e de outros obstáculos. Ao emitir feixes de laser, capturando e analisando a luz que é enviada de volta, os sensores são capazes de determinar a distância entre o veiculo e o obstáculo, não só veículos como pequenas obstruções como pedras ou outros.

A vantagem do Lidar é, exatamente, conseguir detetar objetos mais pequenos como bicicletas, que o radar não consegue determinar, além de ser menos suscetível a ser confundido com luzes fortes. Por essa razão, a Bosch diz que o seu sistema é excelente para ser usado com outros sistemas.

