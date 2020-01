Bridgestone foi escolhida como parceira de videojogo sobre atletas paralímpicos

By José Manuel Costa on 30 Janeiro, 2020

A casa japonesa de fabricação de pneus e parceiro oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no que toca ao fornecimento de pneus, vai ser parceria do primeiro videojogo desenvolvido para celebrar os atletas paralímpicos.

O primeiro videojogo oficial do Comité Paralímpico Internacional (IPC) será patrocinado pela Bridgestone, prolongando o vínculo ao movimento olímpico e paralímpico já existente na parceria do “The Pegasus Dream Tour”.

Como primeiro parceiro, a Bridgestone terá uma ativação única dentro do jogo e irá apoiar o Comité e a JP Games na altura do lançamento. Este projeto, como todas as atividades da Bridgestone relacionadas às Parcerias Olímpicas e Paralímpicas Mundiais, está alinhada com a mensagem global “Chase Your Dream” da empresa, que incentiva as pessoas a superar obstáculos e a perseverar na conquista dos objetivos.

“A Bridgestone acredita no poder do Movimento Paralímpico de criar um mundo mais inclusivo através do desporto e inspirar pessoas de todas as modalidades a perseguir os seus sonhos”, disse Mitsuhira Shimazaki, Vice-Presidente e Oficial de Estratégia de Marca G e OPSCA (Olímpicos, Paralímpicos, Ciclismo e Estilo de Vida Saudável e Ativo), da Bridgestone, salientando que “estamos muito entusiasmados por trabalhar com o Comité e com a JP Games neste jogo inovador para introduzir uma nova geração na emoção única que são os Jogos Paralímpicos e ainda celebrar os feitos verdadeiramente notáveis ​​dos atletas paralímpicos.”

