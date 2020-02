Cancelamento do Salão de Genebra leva construtores a repensar lançamentos

By José Manuel Costa on 28 Fevereiro, 2020

O cancelamento, hoje, do Salão de Genebra terá sido o principio do fim dos certames ligados ao automóvel como os conhecemos e dos lançamentos de novos modelos.

Estavam previstos 160 expositores nos pavilhões do Palexpo de Genebra para a 90ª edição do Salão de Genebra, atingidos duramente pela decisão do Governo Suíço de cancelar todos os eventos com mais de mil pessoas.

BMW e Mercedes apressaram-se e vão fazer o lançamento virtual, respetivamente, do i4 Concept e do renovado Classe E. Já a Ferrari não vai fazer nada e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) já veio dizer que não tinha plano B, pelo que vai aguardar para perceber como é que vai apresentar o novo Fiat 500 elétrico. Já a DS está à procura de um local onde possa apresentar o novo protótipo e está a remarcar as entrevistas com os executivos da marca. No caso do grupo VW, a Audi está a pensar usar a via digital para revelat o Audi A3 e o Audi e-tron S.

O presidente do conselho da “Geneva International Motor Show Foundation” afirmou que “lamentamos esta situação, mas a saúde de todos os participantes é a nossa prioridade. Este é um caso de força maior e uma terrível perda para os construtores que investiram massivamente para estarem presentes em Genebra.

A organização vai devolver o valor dos bilhetes já comprados, mas os expositores não vão receber dinheiro algum, já que quem cancelou o evento foram as autoridades sanitárias suíças e não os organizadores.

Perante tudo isto e se o definhar dos grandes salões era já uma realidade, poderá ter sido dado o golpe de misericórdia na forma como os construtores lançam os seus produtos e com a adesão ao virtual, as apresentações também vão, certamente, mudar. E muito!

