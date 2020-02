Construtores abandonam segmento A e vendas de usados disparam

By José Manuel Costa on 14 Fevereiro, 2020

O caso dá-se em Espanha, mas podia ser a radiografia do mercado nacional: as vendas de novos caem, os usados florescem!

Aqui ao lado, as vendas de carros novos caíram 4,8% em 2019, mas a venda de usados subiu 17%, depois de registada uma quebra de 12% de vendas a clientes particulares. Ou seja, lá como cá, as pessoas preferem comprar carros velhos que carros novos.

Alguns apontam as incertezas sobre a economia e a política, lembrando também que os prazos de crédito são cada vez mais alargados e por isso não há renovação de parque. Outros dizem que as pessoas compram carros velhos para depois os utilizarem nos esquemas de incentivo á compra de carro novo, o que não faz nenhum sentido pois não há incentivos e os que existem são tão pequenos que não compensaria.

O que está a acontecer tem outras raízes, não só nas leis europeias de livre circulação, os descontos no ISV que é feito aos modelos mais antigos e na possibilidade de ter um carro de segmento superior ao preço de um utilitário.

Claro está que isto choca com a tentativa de reduzir as emissões de CO2, pois se limpamos os países como Alemanha e outros, poluímos os do sul da Europa. Por outro lado, a senha persecutória à industria automóvel com limites de emissões de CO2 absurdos – quando há muitas outras industrias que poluem muito mais – tem levado as marcas a retirar-se do segmento A e B, pois carros como o Fiat Punto, Opel Karl ou Ford Ka+, deixaram de ser rentáveis com a necessidade de terem sistemas híbridos.

Ora, o que se passa em Espanha e em Portugal, pode espalhar-se como epidemia pelo resto da Europa e por isso começa a haver grandes desconforto nos construtores e nos responsáveis políticos da Europa. E os disparatados anúncios de proibição de veículos com motor de combustão nas grandes cidades a partir de 2030, vão levar a que as pessoas fiquem com os seus carros mais tempo. Ou seja, uma idiotice pegada que tem estado a favorecer os maiores “players” do mercado de usados, com uma rotatividade de stock mais rápida.

