Cupra não fará edição especial do Ibiza

By José Manuel Costa on 27 Fevereiro, 2020

Poder-se-ia pensar que sendo a Cupra a marca de luxo e desportiva da Seat, depois das versões do Ateca e agora do Leon, o Ibiza fosse o próximo, mas isso não vai acontecer.

Curiosamente, quando a Cupra foi lançada, oficialmente, em 2018, surgiu com o Cupra Ateca como primeiro modelo e um protótipo de um Cupra Ibiza, reconhecido como “estudo de design”, sendo baseado no acabada de apresentar Ibiza.

Porém, a revista britânica Top Gear entrevistou o responsável da engenharia da Cupra, Axel Andorff, e questionou-o sobre o destino do Cupra Ibiza. A resposta foi surpreendente. “Um dos nossos trabalhos de desenvolvimento é pensar na forma de arquitetar a gama e identificar possíveis modelos para o futuro. Ajuda-nos a criar protótipos que permitem avaliar como um carro deve parecer. Porém, neste momento, não há nenhum projeto nem plano para colocar em marcha um Cupra Ibiza. Não gasto um segundo do meu dia a pensar num carro desses!”Ao Cupra Ateca vai-se juntar brevemente o Formentor, o primeiro modelo totalmente pensado pela Cupra. Olhando para esta estratégia, será mais fácil à Cupra fazer uma versão do Arona, o SUV-B da Seat, que um Ibiza. Axel Andorff disse á Top Gear que “a frase ‘Freedom of Cupra’ não será demonstrada já, mas mais tarde no final do ano, pois aí teremos a liberdade que necessitamos para criar a marca. Temos algo preparado que vai demonstrar realmente aquilo que somos. Porém, tenho de lembrar que há regras rígidas dentro do grupo VW e seja aquilo que fizermos, temos de ter o apoio do conselho de administração.”

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI