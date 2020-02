Dacia confirma novo modelo elétrico citadino daqui a dois anos

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020

O novo modelo da casa romena propriedade da Renault, confirmou que vai lançar um citadino elétrico, provavelmente, com base no K-ZE da casa francesa.

O plano de produto para 2021 – 2022 contempla, revelou, oficialmente, a Renault, um carro citadino elétrico feito, provavelmente, com base no Renault K-ZE vendido na China. Tudo foi revelado durante a apresentação dos resultados financeiros da Renault, com o carro a ser lançado depois de chegar ao mercado o Twingo elétrico e antes da Renault lançar o primeiro modelo elétrico com base na plataforma CMF.

Sabia-se que o sucesso do K-ZE estava bem encaminhado para ser melhorado para ser vendido no Velho Continente, nomeadamente, em termos de motor elétrico e, sobretudo, de autonomia que na China é curta bem como as performances.

