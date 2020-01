Daimler lança alerta sobre quebra nos lucros de 2019

By José Manuel Costa on 23 Janeiro, 2020

É o terceiro alerta lançado pela Daimler sobre os lucros da empesa para o ano de 2019, devido aos muitos problemas do ano.

A Daimler lançou este alerta devido aos custos relacionados com as alegadas ilegalidades com os motores diesel, os brutais investimentos na mobilidade elétrica e problemas de produção. Contas feitas, os ganhos antes de impostos e juros vão cair para os 5,6 mil milhões de euros, cerca de metade do previsto para 2019.

Tudo contas antes de mais 1,1 a 1,5 mil milhões em custos legais e governamentais sobre várias questões e em vários mercados. A Daimler refere que espera que o lucro com as vendas da Mercedes e da Smart caia para 4% em 2019, comparado com os 7,8% registados em 2018. Curiosamente, a Daimler vendeu 2,34 milhões de veículos em 2019, o nono ano consecutivo de recorde de vendas, retendo o título de marca Premium mais vendida do Mundo. Os resultados serão apresentados por Ola Kallenius (o novo CEO já revê de lançar três alertas sobre redução de lucros, o 5º em 19 meses, sendo que dois deles foram feitos por Dieter Zetsche.

Segundo alguns analistas, os 4% de margem de lucro operacional então entre os piores dos construtores alemães, acusando os responsáveis da Daimler de demorarem muito tempo a controlar os problemas que vão surgindo, dizendo que a marca “está no meio de uma das maiores crises”. Este é o copo meio cheio, pois outros analistas dizem que a Daimler vai beneficiar do momento ganho com os lançamentos que se aproximam vai sair desta situação, com a JP Morgan a recomendar aos seus clientes para manter as ações da Daimler.

