E que tal um Toyota Yaris GR-4 descapotável?

By José Manuel Costa on 21 Janeiro, 2020

A não ser que abra uma petição “online” e que a Toyota olhe para ela sem ser com desdém, talvez a versão cabrio do Yaris possa surgir.

Seria uma ideia fantástica criar um Yaris GR-4 com tejadilho retrátil, porém, com ou sem abaixo assinado, não haverá versão descapotável do GR.4. Os objetivos da marca com o carro são outros e, além disso, são cada vez menos os compradores de descapotáveis. Aqui fica o registo digital do que seria um Yaris GR-4 sem tejadilho, com a assinatura X-Tomi. Só para apreciarem aquilo que não vai acontecer, até porque o peso seria maior e as performances seriam menores.

