Escritórios da Porsche alvos de buscas no âmbito de investigações alemãs

By José Manuel Costa on 2 Março, 2020

O Ministério Público alemão levou a cabo na passada semana buscas nos escritórios da Porsche, no âmbito de um processo sobre adulteração de emissões dos motores diesel.

Foi o jornal “Der Spiegel” quem anunciou que as autoridades alemãs invadiram os escritórios na sede da Porsche e três apartamento particulares, pertencentes a colaboradores da marca de Estugarda. Estas buscas perpetradas pelas autoridades germânicas enquadram-se na investigação que está a ser feita para apurar responsabilidade no Dieselgate.

Segundo aquele órgão de comunicação social alemão, o ministério público teutónico alargou o âmbito das investigações e tem os olhos postos em sete atuais e antigos colaboradores da Porsche.

Recordamos que a casa de Estugarda foi apanhada no meio da investigação feita ao grupo VW, por utilizar motores desenvolvidos pela Audi equipados com o software ilegal que permitia adulterar os resultados dos testes de emissões. Sobre o assunto, a Porsche manteve-se em silêncio.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI