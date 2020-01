Estados Unidos ameaça Europa com aumento de taxas aduaneiras devido ao Irão

By José Manuel Costa on 16 Janeiro, 2020

A administração Trump ameaçou impor uma taxa de 25% aos automóveis importados da Grã-Bretanha, França e Alemanha, se estes países não acusarem formalmente o Irão de ter quebrado o acordo nuclear de 2015.

Segundo o “Washington Post”, essa ameaça foi feita, mas foi um gesto desnecessário de Donald Trump, pois esses três países europeus espoletaram um mecanismo para acusarem formalmente o Irão por essa violação do acordo nuclear.

Não é a primeira vez que Trump faz ameaças, mas parece que esta tem mais a ver com a possibilidade de ter um melhor acordo comercial com a Europa e não mudar a politica externa da União Europeia. E a verdade é que a União Europeia já tinha anunciado o acionamento do tal mecanismo.

