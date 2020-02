Este poderá ser o Ford Puma ST que só chegará em 2021

By José Manuel Costa on 14 Fevereiro, 2020









A Ford retirou a camuflagem ao Puma ST e aqui está ele com a devida vénia aos nossos camaradas do sítio de internet Carscoops.

Os modelos foram apanhados numa bomba de gasolina na Suécia, totalmente sem camuflagem e com o interior à mostra. Acreditou a Ford que retirar os logótipos ST seria o suficiente para retirar o modelo do radar. Isto porque a versão ST não parece ser muito diferente do carro normal, excetuando o “spoiler” dianteiro com um lábio negro, melhores travões, dupla saída de escape e um “spoiler” colocado em cima do portão traseiro.

No interior, há revestimentos em fibra de carbono e quem tirou as fotografias diz que o som do motor é mais profundo e rouco. O motor será o bloco 1.5 litros Ecoboost com três cilindros que deverá ter as mesmas características do Fiesta ST, ou seja, 200 CV e 290 Nm de binário, com tração dianteira e caixa manual de seis velocidades. Chegará dos 0-100 km/h em menos de 7 segundos, pois é mais pesado que o Fiesta que faz o mesmo exercício em 6,5 segundos. O carro não deverá estar no Salão de Genebra, até porque a Ford não deverá estar presente, mas sim mais para o final do ano.

