Fernando Alonso, Kris Meeke e José Maria Lopez “recomendam” o Toyota Yaris GR4

By José Manuel Costa on 5 Fevereiro, 2020

Já passaram umas semanas desde que a Toyota esteve, mais ou menos em segredo, em Portugal a terminar o desenvolvimento do Yaris GR4, mas só agora foram reveladas as opiniões de três pilotos bem diferentes.

O evento decorreu no Autódromo do Estoril, poucos foram os jornalistas presentes, mas a Toyota trouxe até Portugal, numa pista encharcada, Fernando Alonso, Kris Meeke e José Maria Lopez, ou seja, campeão do Mundo de Fórmula 1, piloto do Mundial de Ralis e piloto do Mundial de Endurance.

Todos estiveram ao volante do Yaris GR-4, uma pequena “bomba” com 262 CV e 360 Nm de binário, extraídos do bloco de 4 cilindros com 1.6 litros turbo, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades. Com tração integral, chega dos 0-100 km/h em 5,5 segundos e toca os 230 km/h.

O sistema de tração integral pode ter diferencial autoblocante à frente e atrás, no pacote opcional “Circuit Pack”. Tem três modos de condução: Normal (60/40 de divisão de binário frente/trás), Sport (30/70) e Track (50/50).

Veja nos vídeos a opinião dos três pilotos e a forma como se divertiram no Autódromo do Estoril.

