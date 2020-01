Ferrari vai ter um modelo totalmente elétrico

By José Manuel Costa on 28 Janeiro, 2020







Depois do SUV, mais uma volta deu Enzo Ferrari no seu túmulo: a marca que leva o seu nome vai ter um carro elétrico!

O sítio de internet Taycan EV Forum, descobriu desenhos de pedidos de patentes entregues pela Ferrari e que provam que a casa de Maranello irá ter um carro totalmente elétrico. Um desportivo que poderá rivalizar com carros como o Porsche Taycan e o futuro Tesla Roadster.

Olhando para os esquemas e para as imagens, percebe-se que o carro será um 2+2 lugares, com um capô longo e uma traseira curta, à imagem do 812 Superfast. Percebe-se, também, que o carro terá tração integral com um motor montado em cada roda capaz de trabalhar de forma autónoma. São estes os únicos detalhes existentes já que, como habitualmente, a Ferrari esconde muito bem o jogo.

