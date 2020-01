Fiat Chrysler Automobiles mostra protótipo de novo MPV na CES de Los Angeles

By José Manuel Costa on 3 Janeiro, 2020

















O protótipo terá o tamanho do monovolume Chrysler Pacifica, exibirá um interior futurista e um estilo que poderá marcar o futuro da linguagem de estilo da Chrysler.

O modelo chama-se Airflow Vision e é a visão da marca para a próxima geração de transporte premium. Curiosamente, o primeiro modelo da Chrysler nos anos trinta do século passado, chamava-se Airflow. Quase 90 anos depois, está de regresso o nome a um modelo que antecipa o que poderá ser o substituto do Pacifica, um monovolume de sucessos nos EUA, tentando recuperar os monovolumes, com o espaço e versatilidade, mas em versão Premium.

O interior foi maximizado para oferecer mais espaço, com ampla interação e conectividade, a tal pinto que cada passageiro pode interagir com a experiência de condução. O minimalismo do interior passou para o exterior, onde se percebe que há apenas uma porta única para aceder ao habitáculo, uma frente curta (devido à motorização elétrica), cavas das rodas generosas e uma traseira simples e limpa.

O Airflow VIsion será acompanhado no espaço da FCA no CES 2020 pelo Fiat Centoventi Concept, revelado e Genebra de 2019 e que será a base do novo Panda e, também, caso haja luz verde, do regresso do Punto.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI