Fiat revela mais uma foto do novo Strada

By José Manuel Costa on 14 Fevereiro, 2020

Não há mais nenhuma evolução sobre aquilo que dissemos há dois dias sobre o novo Fiat Strada, apenas uma foto que mostra como o Toro é quase a base do novo modelo.

O Fiat Toro é uma “pick-up” vendida no Brasil, sucessor do Strada que desembarcou na Europa ao mesmo tempo do Palio, vindo também de terras de Vera Cruz. Finalmente, vem aí um novo Strada.

A imagem que a Fiat revelou mostra um carro muito semelhante ao Toro, o que não espanta pois será esse o modelo a servir de base tal como sucedeu com o Strada. Se olhar para as fotos que publicamos, percebe que a inspiração é clara e o carro é, praticamente, igual. A diferença é que a Fiat vai oferecer a cabina de quatro portas ou de duas portas e 3 lugares. A FCA já tinha feito o mesmo em outros mercados da América Latina, vendendo o Fiat Toro como RAM 1000.

Não há muitos detalhes, mas sabe-se que será o substituto do Strada, feito ainda com base no Palio e que está ainda à venda em alguns mercados, desde 1996. A plataforma será nova, o carro será maior que o Strada e estará a meio caminho do Fullback, feito com base na Mitsubishi L-200.

Para já, a Strada será vendida no Brasil, mas acabará por viajar até á Europa, sendo que a versão brasileira será apresentada no Salão de São Paulo, em novembro.

