Fique a saber como personalizar um Aston Martin Valkyrie com Nico Rosberg

By José Manuel Costa on 22 Janeiro, 2020

O ex-piloto de Fórmula 1, o único que bateu Lewis Hamilton na era híbrida, Nico Rosberg, voltou aos vídeos ara nos mostrar como personalizar um Aston Martin Valkyrie.

O campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2016, que abandonou a F1 depois desse título, Nico Rosberg, teve a oportunidade de configurar um Aston Martin Valkyrie, mesmo que em termos de supercarros, continue à espera que a Mercedes lhe entregue o seu AMG One.

O alemã esteve no concessionário suíço da Aston Martin, um dos maiores do mundo e além de ter andado com um DBS Supoerleggera, olhou para um DBX (não foi autorizado a conduzi-lo) e para um Vulcan, para lá de ter estado ao lado do DB4 Zagato, o modelo que foi recuperado pela Aston Martin e que é vendido por largos milhares de euros.

Quando se sentou para configurar o Valkyrie, Nico Rosberg conta que o carro é capaz de fazer voltas a um circuito 95% tão rápido como um F1. Mas se o cliente optar pelo “Track Performance Pack” o ritmo sobe para 97% do andamento de um F1. Mas se comprar o Valkyrie preparado apenas para andar em pista – não é legal e estrada aberta – o carro será 5% mais rápido que um F1 se rodar com pneus “slick”.

Os sortudos que conseguem comprar um Aston Martin Valkyrie têm uma quase infinita oferta de personalização, existindo um cliente que terá poeira da lua espalhada na pintura do seu carro. Curiosamente, Nico Rosberg revela que 25% dos compradores do hipercarro da Aston Martin encomendaram um segundo motor e um par deles encomendaram dois motores extra, cada um ao preço unitário de 160 mil euros. Os primeiros preocupados com alguma eventualidade, os segundos para criarem uma mesa com o motor do Valkyrie! Recordamos que o Valkyrie tem um bloco desenvolvido pela Cosworth clm 12 cilindros em V, 6.5 litros de cilindrada, capaz de chegar às 11.200 rpm, debitando, sem ajuda de um turbo, 1000 CV e 740 Nm de binário. A este V12 está acoplado um motor elétrico da Rimac que oferece mais 160 CV e 280 Nm de binário.

