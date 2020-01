Ford imprime porcas de segurança em 3D para afastar ladrões

By José Manuel Costa on 28 Janeiro, 2020









Quem já não foi espoliado de um jogo de jantes de liga leve? A Ford quer evitar isso com esta tecnologia de impressão 3D.

O método mais simples de afastar os larápios é colocar porcas de segurança nas rodas. Porém, diz a Ford, esta solução não é 100% fiável. Para que passe a ser, um grupo de engenheiros da casa da oval azul, desenvolveu um novo tipo de porca de segurança, recorrendo à impressão 3D.

Numa colaboração conjunta com a Eos, um dos maiores fornecedores de aditivos, a Ford cria porcas de segurança cm contornos baseados na voz do condutor. Isto porque a voz pode ser utilizada como identificação biométrica como sucede com a leitura da íris ou da impressão digital.

Ora, os engenheiros gravam a voz do condutor durante o mínimo de 1 segundo a dizer algo como “O meu carro é um Ford Mustang” e a partir dai utilizam um software para converter esta onda sonora única num padrão físico e imprimível. Este padrão é depois transformado num círculo e utilizado como desenho para o formato da porca de segurança e respetiva chave de desbloqueio.

Com a geometria correta a porca e a chave são únicas e impressas em 3D em aço inoxidável, resistente a ácido e corrosão. O design inclui segurança de segundo nível que impede que haja a clonagem da porca. Também não vale a pena tentar fazer um molde ´já que os entalhes de segurança partem-se quando são puxados sem a chave própria. Resulta? Não sabemos, mas a Ford diz que sim.

