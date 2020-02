Ford Mustang Mach-E chega à Europa em 2020 antes de ser vendido nos EUA

By José Manuel Costa on 11 Fevereiro, 2020

Segundo conversa tida com Jason Mase, responsável pela estratégia de marketing da eletrificação da Ford, e um membro do “Mach-E Club”, no Salão Automóvel de Chicago, o Mustang Mach-E chegará á Europa primeiro que aos EUA.

Segundo Jason Mase, mercados como a Noruega serão os primeiros a receber o carro, o que não é grande surpresa.

Entretanto, os clientes que já encomendaram o Mustang Mach-E optaram pela versão com bateria de maior autonomia. Todas as versões estarão disponíveis ainda este ano, exceto o Mach-E GT com 465 CBV e 830 Nm de binário com bateria de 98,8 kWh, que chega apenas na Primavera de 2021.

