Ford para entregas do novo Puma devido a um problema com os airbags

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020

A casa da oval azul confirmou que parou as vendas e as entregas do novo Puma, devido a um defeito numa mola de retenção do airbag.

Sendo uma questão de segurança, a Ford suspendeu as entregas do carro e todo os que já têm carros, serão chamados para reparar a situação. Os que ainda não receberam o seu Puma vão ter de esperar mais um pouco.

Segundo um comunicado, um indeterminado número de modelos foi construído com uma mola de retenção do airbag do condutor que podem estar fora das especificações da Ford. Continua o comunicado, dizendo que “sob determinadas condições, é possível que o airbag não seja contido dentro do volante e pode ser insuflado. A performance do airbag em caso de acidente não é afetada por esta situação e mantém as especificações e respeita as normas internacionais.”

Desconhecem-se quantos carros já tinham sido entregues e qual o número de modelos produzidos e se algum está em Portugal.

