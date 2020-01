By José Manuel Costa on 17 Janeiro, 2020

Ford S-Max e Galaxy passam a ser híbridos em 2021

Pelo anúncio feito, a Ford vai continuar a apostar nos monovolumes, pois o S-Max e o Galaxy vão passar a ser híbrido a partir do ano que vem.

Depois de ter acabado com o B-Max e com as duas versões do C-Max, acreditava-se que os seguintes a ser guilhotinados seriam o S–Max e o Galaxy. Na verdade, isso não vai acontecer, para já, pois a Ford acaba de anunciar que ambos os modelos vão receber motorização híbrida em 2021. Apesar disso, ninguém acredita que a casa da oval azul vá oferecer sucessores de ambos os modelos, depois de terem sido remodelados numa altura em que quase ninguém quer ser visto dentro de um carro para velhos ou para famílias numerosas.

Assim, a Ford vai tentar um truque que ajudou, um pouco, o Mondeo. A berlina da Ford, tal como sucede com os dois monovolumes, andava pelas ruas da amargura em termos de vendas e a variante híbrida ajudou e de que maneira a sair dessa dificuldade, beneficiando do atual ódio ao gasóleo e do foco na defesa do ambiente.

Ora, é exatamente estes sentimentos que a Ford quer capitalizar a seu favor com as versões híbridas. O sistema híbrido da Ford é sui-generis: ao invés de um bloco com 2 litros, atmosférico com sistema Atkinson de funcionamento e muita eficiência em troca de pouca potência e binário, a marca usa um 2.5 litros a gasolina. Tem uma caixa CVT idêntica á que a Toyota usa nos seus híbridos, um motor elétrico e uma bateria de iões de lítio. Contas feitas, são 200 CV e 210 Nm de binário com emissões abaixo das 140 gr/km.

O Galaxy e o S-Max oferecem sete lugares e manterão a bagageira, ou seja, na versão de dois lugares, todos os bancos rebatidos, o primeiro leva até 2239 litros de bagagem, o segundo 2200 litros. Veremos se a Ford consegue fazer vingar os dois monovolumes, mas como sempre acontece a Ford, só veremos estes modelos no próximo ano.

