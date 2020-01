Fotos do novo Kia Sorento verteram para as redes sociais

By José Manuel Costa on 30 Janeiro, 2020









Já tínhamos dado pormenores sobre o novo Sorento, agora as fotos escaparam para a internet e aqui estão elas.

Apareceram estas fotos na página de Fscebook da “Kurdistan Automotive” que mostram a frente do carro, muito semelhante á do americano Telluride, exibindo um carro com linhas mais quadradas e menos arredondadas, não prescindindo do “Tiger Nose”. Aliás, todo o carro está muito inspirado no bem-sucedido SUV Telluride.

É o carro mais antigo do “plantel” da Kia e a marca vai, finalmente, dar-lhe nova vida, primeiro com a versão para o mercado interno que será revelada já no dia 17 de fevereiro, que será a data para o início das encomendas do mercado.

Olhando a este calendário, é muito provável que a versão europeia seja avançada já em março no Salão de Genebra. Não é certo, mas é provável que assim aconteça. O carro, rival de modelos como o Skoda Kodiak, Land Rover Discovery Sport e Hyundai Santa Fé, de onde deriva, tem ambições e a Kia tem vindo a testar o carro com modelos de topo como o BMW X5.

Pouco detalhes são conhecidos do carro, apenas que será maior que o Santa Fé da Hyundai, que voltará a utilizar o bloco turbodiesel com 2.2 litros com caixa automática de 8 velocidades. Mas, inevitavelmente, terá uma motorização híbrida Plug In. Que utilizará um bloco de 1.6 litros turbo com um motor elétrico no eixo traseiro para fazer a tração integral.

