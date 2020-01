General Motors confirma regresso da Hummer como marca elétrica

By José Manuel Costa on 31 Janeiro, 2020

O AUTOMAIS já o tinha noticiado, a confirmação surge agora: a Hummer está de volta como GMC Hummer e marca elétrica.

Debaixo do nome GMC Hummer EV, a General Motors (GM) vai lançar uma gama de “pick-up” e SUV elétricos de luxo, sendo que o primeiro modelo será uma “pick-up” com 1000 CV e 15.500 Nm de binário (!) capaz de chegar dos 0-100 km/h em 3 segundos. Não há mais detalhes, exceto que a GM promete uma “incrível capacidade fora de estrada”.

Durante o “Superbowl LIV” a GM comprou um anúncio de 30 segundos (deverá ser durante o segundo período do jogo) para lançar um “teaser” do carro que será revelado no dia 20 de maio num evento dedicado em Las Vegas. O carro será montado na fábrica da GM em Detroit, Hamtramck, no Michigan no final de 2021, depois de um investimento de 7 mil milhões de euros, naquela e em outras unidades de produção para acomodar a mudança para a mobilidade elétrica.

