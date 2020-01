General Motors vai recuperar a marca Hummer através de veículos elétricos

By José Manuel Costa on 15 Janeiro, 2020

Segundo o “Wall Street Journal”, a General Motors (GM) vai recuperar a marca Hummer com modelos elétricos de pick-up e SUV.

Depois de um rumor surgido em outubro de que a GM iria reativar a marca Hummer, o jornal económico “Wall Street Journal” confirma, agora, que isso será uma realidade e que a fábrica de Detroit – Hamtramck irá começar a produzir pick-up e SUV elétricos a partir de 2021, promovendo a marca Hummer.

Os modelos seriam chamados “Hummer by GMC” e fazem parte da categoria “Trucks” pesadas e generosas dimensões. Está, também, a considerar fazer um SUV de grandes dimensões. Se a GM concretizar estes planos, resolverá aquilo que acabou com a Hummer há 10 anos: a imagem de serem carros gastadores de combustível e o custo de manutenção e dos espaços de venda.

Recordamos que a Hummer foi “esquecida” quando a GM entrou em falência em 2009 e que também atirou ao chão a Pontiac, Saturn e a Saab. A Hummer chegou a ser vendida a uma empresa chinesa de ferramentas, mas os reguladores chineses bloquearam o negócio. Uma marca que foi comorada pela GM em 1998 e as vendas da marca cresceram até 2006, antes de uma queda abrupta até ao final da década, com os preços do combustível subirem e os consumos “pornográficos” dos motores dos Hummer.

