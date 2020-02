Honda revela mais detalhes do novo Jazz que será híbrido

By José Manuel Costa on 13 Fevereiro, 2020

O Jazz será comercializado apenas com motorização híbrida, com a Honda a reclamar que o carro “irá elevar a fasquia em termos de conforto e prazer de condução”.

Para o Jazz, a Honda escolheu um sistema similar ao do CR-V Hybrid, mais pequeno, claro, que a casa japonesa diz “oferecer uma excecional mistura de poderosa performance e impressionante economia de combustível.”

No Jazz, a Honda vai usar um motor de 1.5 litros e um par de motores elétricos mais pequenos que no CR-V. Terá 110 CV enviados para as rodas da frente através de uma caixa de uma única velocidade para uma aceleração linear.

Diz a Honda que o carro irá consumir 4,5 l/100 km (WLTP), emissões de 102 gr/km de CO2 e uma aceleração 0-100 km/h em 9.4 segundos, tocando os 175 km/h. Haverá três modos de condução, o que permite escolher entre usar o motor a gasolina, os motores elétricos ou a combinação dos dois, há regeneração de energia enviando energia para uma bateria.

O próximo modelo a receber eletrificação será o Civic em 2021, com o próximo Accord, que será lançado em 2021, também terá motorização híbrida. Todos os modelos Honda serão eletrificados no futuro e debaixo da marca e:Technology e com o sistema e:HEV , para lá dos veículos elétricos como o Honda e..

