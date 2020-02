Hyundai e Kia lançam sistema inteligente chamado “Information and Communication Technology” (ICT)

By José Manuel Costa on 21 Fevereiro, 2020

Desenvolvido pelas duas empresas unidas no mesmo grupo, o ICT troca automaticamente a relação de caixa ideal baseado nas condições da estrada e do trânsito, reunidas por sensores, câmaras e radares. Para Byeong Wook Jeon, responsável pelo laboratório de pesquisa de controlo inteligente do veículo, “os veículos estão a evoluir para lá de simples objetos de mobilidade para soluções de mobilidade inteligentes. Até uma área tradicional do automóvel, tal como os motores, estão a tornar-se cada vez mais centros de alta tecnologia otimizada para uma mobilidade inteligente.”

Este ICT será colocado nos novos Kia e Hyundai e conta com navegação 3D com mapas mais precisos que reconhecem elevações, inclinações, curvas e outras. É capaz, até de reconhecer as lombas, as bandas sonoras, e os sinais de trânsito, fazendo o carro abrandar para as velocidades legais, comandando a caixa e utilizando a melhor relação para dado momento. O sistema pode até usar o binário para desacelerar o carro, dependendo das situações.

Quando entra em autoestrada, o ICT passa para modo Sport, mas assim que chegar a uma zona de tráfego, volta ao modo normal. A tecnologia preditiva é capaz de calcular a distância para o carro da frente e fará o necessário para que a distância seja mantida e o condutor possa ter uma experiencia ao volante mais relaxada.

Nos carros equipados com o ICT, a Hyundai e a Kia dizem que há 43% menos de passagens de caixa durante o percurso e os travões são menos usados 11%, ou seja, permitem minimizar a fadiga do condutor e a poupança de motor e travões. Naturalmente que o ICT tem espaço para ser melhorado rumo à tecnologia de condução autónoma, permitindo comunicação com sinais de tráfego utilizando as redes 4G e 5G, tendo o ICT a capacidade de aprender as tendências do condutor e adaptar o carro ao seu estilo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI