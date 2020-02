Hyundai e Kia selam acordo com a Canoo para a produção de uma plataforma elétrica

By José Manuel Costa on 13 Fevereiro, 2020

O grupo Hyundai Kia vai construir uma gama completa de veículos elétricos prontos para condução autónoma em colaboração com a Canoo.

Como todos os modelos elétricos concebidos de raiz, a plataforma é tipo “skate” com a distância entre eixos ocupada com uma enorme bateria, suspensões simplificadas e pensadas para libertar o maior espaço possível para a condução autónoma. Foi desenvolvida pela Canoo, uma “start up” localizada em Los Angeles, Califórnia e agora será usada pelo grupo sul coreano, que assinou um acordo com a empresa norte americana que, diz a Canoo, fornecerá “serviços de engenharia”.

A plataforma está desenhada para manter todos os componentes do sistema elétrico dentro do “skate” permitindo albergar todo o tipo de carroçaria. Foi isso que seduziu a Hyundai, graças à ênfase colocada na integração funcional com elementos chave a cumprirem diversas funções, reduzindo assim o peso, a complexidade e as dimensões da plataforma.

Albert Biermann, o responsável pela pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, referiu que ficou “altamente impressionado com a velocidade e eficiência com que a Canoo desenvolveu a sua inovadora plataforma para veículos elétricos” acrescentando que “as duas empresas vão desenvolver uma plataforma Hyundai pronta para a condução autónoma e pronta para produção em série.”

O Hyundai Motor Group comprometeu-se a gastar quase 80 mil milhões de euros nos próximos cinco anos no desenvolvimento de veículos elétricos e futuras tecnologias, tendo como objetivo alcançar 25% das vendas do grupo com veículos amigos do ambiente. Recordamos que o grupo Hyundai já tem vários modelos elétricos: Kauai, Ioniq, Kia Niro e Kia Soul, para lá dos híbridos.

