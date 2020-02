Hyundai foi marca que mais cresceu no Top 15 de vendas nacionais

By José Manuel Costa on 11 Fevereiro, 2020

O mês de janeiro sorriu à Hyundai no mercado nacional: 20% de crescimento face a igual período de 2019.

Contas feitas, a Hyundai foi a marca do Top 15 de vendas nacionais que mais cresceu com uma quota de mercado de 3,7% nos ligeiros de passageiros e 10% no segmento dos veículos elétricos. Isto traduz-se num crescimento de 30% face a igual período de 2019, num mercado que recuou 8%. A Hyundai fechou janeiro no 12º lugar do ranking, trepando dois lugares. Dos 891 carros elétricos vendidos em janeiro, a Hyundai responsabilizou-se por 89, com o Kauai EV a ser o “rei” com 77 unidades, ficando as restantes para o Ioniq EV.

Quando aos eletrificados (híbridos e híbridos Plug In) representam 9,4%, com 5,2% para os primeiros e 3,5% para os segundos a gasolina e 0,7% para os PHEV diesel. Cintas feitas, 32% de crescimento nas vendas de elétricos e 162% nos híbridos PHEV. A Hyundai oferece propostas para todos os tipos de motorização.

