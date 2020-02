Hyundai i20 está muito diferente da geração anterior

By José Manuel Costa on 18 Fevereiro, 2020















Este conjunto de fotos que parecem ser oficiais, verteram para a internet e aqui estão no AUTOMAIS, revelando o novo i20.

A nova geração do i20 será revelada no Salão de Genebra e surge com um estilo totalmente diferente do anterior, mais ousado, desportivo e com carácter próprio. Se a frente segue uma tendência já vista em outros modelos da Hyundai, a traseira é totalmente diferente com detalhes ousados e um perfil em cunha bem vincado.

Mais compacto, o i20 recebe detalhes como um falso difusor, os farolins traseiros em forma de “Z”, a barra luminosa a ligar os farolins, a zona negra a abraçar a parte superior do portão traseiro e estendendo-se para o tejadilho, o terceiro vidro com uma moldura cromada, enfim, muitos detalhes que, juntamente com as novas jantes de liga neve, dão um aspeto muito agradável ao i20.

Não há muita informação sobre o modelo, mas há muitas novidades técnicas, nomeadamente, no que diz respeito às ajudas à condução e elementos de segurança ativa e passiva. O interior deverá dar um salto em frente em termos de qualidade, com a chegada do painel de instrumentos digital e um ecrã maior para o sistema de info entretenimento que, ele também, será melhorado.

No que toca às motorizações, o i20 receberá as unidades de combustão interna disponíveis, com destaque para os blocos a gasolina, sendo certo que o carro receberá uma versão eletrificada para ajudar a reduzir a média de emissões da gama e da marca. O i20 terá, igualmente, uma versão desportiva da divisão N com o motor 1.6 litros turbo com potência em redor dos 200 CV.

