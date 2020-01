Hyundai N não tem limites para o que pode fazer

By José Manuel Costa on 8 Janeiro, 2020













Quem o diz é Albert Biermann, antigo responsável da BMW M e atual presidente da Hyundai N.

A Hyundai quer continuar a robustecer a sua imagem, apostando no desporto automóvel – Mundial de Ralis, i20 R5, i30 N TCR e Veloster N TCR – e nas variantes desportivas da divisão N com o i30 N e o i30 N Fastback e o Veloster N. Porém, a Hyundai quer mais e olha para exemplos como o Boxster da Porsche, o Alfa Romeo 4C, o Alpine A110 e a Lotus vai trazer de volta o Elite e o Exige.

Albert Biermann quer mais e em declarações à revista britânica Evo, referiu que tem o desejo de dar o próximo passo e desenvolver um carro com motor central. “Filosoficamente, não há limites para o que podemos fazer e nem sequer há limitações em termos financeiros para fazer os carros que fazemos.” Porém, “os nossos produtos têm de ter um preço razoável e competitivo face aos rivais.”

Biermann refere que “penso ser o tempo certo para a Hyudnai fazer um carro N com motor central que seja capaz de rivalizar com a Porsche e quando digo que é o tempo certo para fazer o carro, nós faremos. Talvez o motor será um pouco diferente que o da Porsche, mas filosoficamente, volto a dizer, não há limites. Temos uma série de novos modelos, uns em desenvolvimento, outros ainda em fase de planeamento. A marca N irá, acredito, crescer mais rapidamente nos próximos cinco anos que nos cinco anos anteriores. Mas não posso falar sobre nenhum desses modelos só porque não estou autorizado para isso.”

Quando ao Hyundai i30 N Project C, Biermann confirmou que o carro será produzido apenas com volante do lado esquerdo e no número restrito de 600 unidades. E também confirmou que o i30 N irá receber uma caixa de dupla embraiagem de 8 velocidades.

Albert Biermann terminou a entrevista à revista EVO dizendo que a flexibilidade muito maior face a outros construtores, “pois é uma empresa familiar e com essa flexibilidade podemos reagir muito mais depressa que outras, dependendo do que queremos fazer.”

