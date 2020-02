Hyundai Prophecy é protótipo de desportivo elétrico que estará em Genebra

By José Manuel Costa on 14 Fevereiro, 2020







A casa coreana vai mostrar em Genebra um protótipo dramático que serve de montra para a tecnologia elétrica aplicada a um desportivo.

Chama-se “Prophecy” e segundo a Hyundai, este protótipo representa a nova linguagem de estilo “Sensuous sihouette” graças à sua “bela silhueta”. O curto vídeo mostra a parte traseira do carro, com um par de barras LED verticais e uma barra horizontal também LED. A lateral tem cavas das rodas bem musculadas e a frente mais simples, embora não seja visível muita coisa.

SangYup Lee, responsável pelo estilo global da Hyundai, disse sobre o “Prophecy” que “o modelo não pertence ou segue alguma tendência. Acentua uma beleza intemporal que resistirá à prova do tempo. É um estilo icónico que alarga o estilo da Hyundai no sentido de alargar horizontes.”

O nome do protótipo reflete isso mesmo, pois estabelece e promete aquilo que será o estilo da Hyundai para os modelos elétricos. Desconhece-se se o protótipo algum dia chegará à produção em série, mas esta revelação surge dias depois da confirmação da parceria com a Canoo para o desenvolvimento de uma plataforma elétrica.

