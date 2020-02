Hyundai revela interior do i20 que vai ser apresentado em Genebra

By José Manuel Costa on 26 Fevereiro, 2020































O modelo do segmento B da casa coreana oferecerá uma mecânica híbrida suave e um interior muito diferente.

Face ao anterior modelo, o i20 recebe um interior muito mais refinado, com dois ecrãs de 10,25 polegadas, um sistema de som Bose com sete altifalantes, luz ambiente e um estilo “lâmina” que corre ao longo de todo o tabliê. O ecrã digital muda de cor dependendo do modo de condução escolhido, ao passo que o ecrã central sensível ao toque oferece uma série de novas tecnologias, incluindo tráfego em tempo real e dados meteorológico, indicador de áreas de serviço e replicação do smartphone no sistema de info entretenimento.

Quanto ao estilo, a Hyundai estreia com o i20 uma nova linguagem de estilo que reputa de “revolucionária e ambiciosa”. O carro estará à venda em maio com esta linguagem de estilo “sensuous sportiness” que será, depois, replicada a toda a gama da Hyundai. O i20 está maior: 5 mm mais no comprimento, 30 mm mais largo, 24 mm mais baixo e uma distância entre eixos alongada 10 mm. A bagageira passa a ter 351 litros de capacidade.

O carro terá uma conectividade absoluta com Apple CarPlay, Android Auto na versão sem fios e o Hyundai Blue Link a oferecer várias funções novas. Há, também, muitas novidades em termos tecnológicos no que à ajuda à condução diz respeito. Apesar de tudo isto, o carro será mais leve 4% que o anterior. Não há motores a gasóleo, apenas o bloco 1.0 litro turbo de três cilindros com tecnologia 48 volts híbrida suave com 120 CV, acoplado a uma caixa manual de seis velocidades ou uma caixa de dupla embraiagem com sete marchas. Haverá uma versão deste bloco de 1.0 litro com 100 CV. O motor de entrada na gama é o bloco 1.2 litros que debita 85 CV e uma caixa manual de cinco velocidades.

