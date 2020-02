Hyundai Santa Cruz continua em testes no gelo do Ártico

By José Manuel Costa on 4 Fevereiro, 2020





A “pick-up” da Hyundai está quase a chegar – quando a Mercedes acaba de retirar a ficha à Classe X – e anda em testes no gelo do Ártico, como mostram estas fotos dos nossos camaradas do Carscoops.

Chama-se Santa Cruz e pouco se pode dizer sobre o modelo, pois a Hyundai continua a manter uma pesada camuflagem sobre o carro. Pelo menos podemos dizer que terá uma cabina dupla com cinco lugares e que a caixa de carga não se alonga muito como sucede na maioria dos rivais. Porém, pode ser que sejam apenas, a mula de testes a ter esta configuração.

Rumores dizem que o estilo será muito semelhante ao protótipo Santa Cruz Concept, mas com os detalhes necessários para que a “pick-up” faça, claramente, parte da família Hyundai. Na traseira, percebe-se que os pilares C inclinados e que sobrem para a caixa de carga são semelhantes aos do protótipo.

O carro terá como destino, principalmente, os EUA e será produzido localmente na unidade de fabrico de Montgomery, Alabama, a partir de 2021. Isso leva a pensar que o chassis pode ser o do Santa Fé, o que é adensado quando se olha para algumas fotos e se percebe que a suspensão traseira não é de eixo rígido, mas de duplo triângulo, como no Santa Fé.

Destinado, segundo a Hyundai “a clientes Millennials que desejam os tradicionais atributos de um SUV compacto, mas necessitam da versatilidade quotidiana de uma caixa de carga aberta.” Ou seja, estamos perante um SUV com caixa de carga e menos de uma “pickup” tradicional.

Sendo a base do Santa Fé a servir o Santa Cruz, as mecânicas serão as mesmas, ou seja, dois blocos de quatro cilindros com 185 e 235 cv e 241 e 352 Nm de binário, respetivamente.

