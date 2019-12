Jaguar Land Rover compra Bowler

By José Manuel Costa on 18 Dezembro, 2019

A conhecida empresa britânica que fazia derivações para competição – e não só – de modelos da Land Rover, foi adquirida pela divisão SVR da Jaguar Land Rover.

A empresa especializada em modificações em modelos da Land Rover, sedeada na zona de Derbyshire, acaba de ser comprada pela “Special Veihcle Operation” (SVR) da Jaguar Land Rover (JLR), salvando-a, assim, de uma morte inglória ás mãos de um administrador judicial.

Recordamos que a Bowler ficou famosa pelos veículos de competição que fazia tendo por base modelos da Land Rover como o Defender ou o Discovery. Depois, entrou na fabricação de modelos fora de estrada desportivos. Em 2012 fez um acordo com a JLR e criou a “Defender Challenge by Bowler” uma espécie de troféu todo o terreno, disputada entre 2014 e 2016.

A compra, por valores não revelados, foi comentada pela JLR, dizendo que o especialista em todo o terreno tem conhecimentos “em todos os tipos de dinâmica de veículos fora de estrada, excelentes técnicas de produção de modelos de pequeno volume e produz elementos e peças de durabilidade comprovada debaixo de condições extremas.” Além disso, a JLR refere que a SVO “é um negócio em rápida expansão que amplifica os atributos da Jaguar e da Land Rover, criando modelos distintos de primeira classe, incluindo neste grupo a SV, a Veihcle Personalisation e a divisão Classic. Assim, a Bowler será a 4ª divisão e encaixa, na perfeição, nesta ideia da SVO.”

A JLR tem um plano em duas fases para a Bowler: primeiro, a estabilização da empresa durante os próximos seis a doze meses, oferecendo á empresa o investimento que necessita. A empresa ficará no mesmo local, em Belper no Derbyshire, os 26 colaboradores manterão os seus postos de trabalho, embora alguns deixem de fazer parte da Bowler. Paralelamente a esta recuperação, a JLR vai desenhar um plano de negócios para a empresa, desconhecendo-se qual será esse plano, por agora “fechado” na mente e nos documentos de Michael van der Sande, o patrão da JLR SVO.

Acredita-se que vão nascer versões mais radicais de todo-o terreno de produtos da Land Rover com a chancela Bowler. Veremos se a JLR não vai, depois de fechada a compra, desaparecer com a marca britânica, já que é famosa a objeção da Land Rover à existência de empresas que “roubam” o negócio de personalização de modelos da marca, como a Bowler, agora adquirida, ou a Overfinch, a Twisted e a Kahn.

Recordamos que há dois anos, Gerry McGovern, o diretor de estilo da Land Rover, criou uma série de variantes SVO para combater as empresas de personalização, com pouco sucesso.

Em comunicado oficial, a Jaguar Land Rover, em declarações de Michael van der Sande, refere que “durante quase 35 anos, o nome Bowler destacou-se pela inovação e sucesso, pela reputação forjada pela sua participação nas mais desafiadoras competições de todo o terreno. Ficamos muito felizes que tenhamos a oportunidade de participar e liderar o futuro da marca Bowler dentro da família Jaguar Land Rover. O nosso compromisso imediato é focarmos no fornecimento de apoio aos colaboradores da Bowler e aos seus clientes, durante a trasição para a Jaguar Land Rover.”

