Jaguar Land Rover revela o seu projeto de mobilidade autónoma “Destination Zero”

By José Manuel Costa on 18 Fevereiro, 2020

















A JLR revelou hoje o protótipo “Project Vector” que faz parte do compromisso com o projeto de mobilidade autónoma “Destination Zero”, oferecendo a sua visão de mobilidade autónoma, elétrica e online.

A missão “Destination Zero” da Jaguar Land Rover é um projeto que ambiciona a criação de uma sociedade mais segura, saudável e com um meio-ambiente mais limpo. A partir de um processo de inovação incessante, a marca britânica quer lutar por um futuro de zero emissões, zero acidentes e zero engarrafamentos, através dos seus produtos e serviços, mas também das suas instalações. O conceito Project Vector revela um veículo elétrico avançado, flexível e multifuncional que está pronto para a mobilidade autónoma.

Compacto e flexível, tem apenas quatro metros de comprimento e foi projetado para a cidade, com as suas baterias e unidades de tração colocadas numa superfície plana, de modo a possibilitar vários tipos de utilizações. O espaço interior permite várias configurações dos bancos para utilização particular, partilhada e mesmo comercial, como serviços de entrega do “último quilómetro”.

O conceito Project Vector foi criado com o objetivo de aumentar a qualidade de vida urbana no futuro. Foi desenvolvido no “National Automotive InnovationCentre”por ter a vantagem de possibilitar o trabalho em colaboração com os parceiros académicos e colaboradores externos. Possibilita igualmente tirar proveito de uma mobilidade mais ampla, desde o modo como os clientes interagem com os serviços de mobilidade, até à infraestrutura necessária para integrar os veículos autónomos nas nossas cidades.

Sobre este projeto, Ralf Speth, o ainda CEO da Jaguar Land Rover, referiu que: “a Jaguar Land Rover compreende as tendências das sociedades modernas. O Project Vector mostra a Jaguar Land Rover como líder na inovação necessária para tornar as nossas sociedades mais seguras, mais saudáveis e com um meio-ambiente mais limpo. Através deste projeto, colaboramos com as mentes mais brilhantes da academia, da cadeia de fornecedores e dos serviços digitais para criar sistemas de mobilidade integrados e online – os pilares fundamentais para erguer o projeto “Destination Zero”.O Project Vector é um passo corajoso e inovador, necessário para levar a cabo a nossa missão.”

Já Tim Leverton, responsável pelo projeto. Afirmou que “as deslocações urbanas do futuro serão um misto de veículos particulares e partilhados, com acesso a serviços contratados e a pedido, a par dos transportes públicos disponíveis. A nossa visão apresenta o veículo como uma parte flexível da rede de mobilidade urbana que pode ter várias finalidades.”

