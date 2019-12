JCB Fastrac 2 é o trator mais rápido do mundo, diz o livro Guiness de recordes (c/video)

By José Manuel Costa on 30 Dezembro, 2019



















Aproxima-se o final deste ano de 2019 e há espaço para algumas loucuras como esta da JCB que decidiu quebra o record do mundo para o trator mais rápido.

Chama-se Fastrac 2 (ou WFT, como quiserem) foi construído pela JCB e está, finalmente, certificado como o trator mais veloz do mundo com um registo de 217,568 km/h. Valor médio alcançado em duas mangas feitas no aeródromo de Elvington, no Reino Unido. Além desta velocidade média, o Fastrac 2 conseguiu uma velocidade máxima de 247,470 km/h.

Pilotado por Guy Martin, um ex-piloto de motos, o JCB Fastrack pulverizou o anterior recorde de 166,7 km/h estabelecido em junho com a primeira versão do JCB pelo mesmo piloto e no mesmo local.

Esta segunda versão do Fastrack tem 1030 CV extraídos do motor JCB Dieselmax 7.2 litros turbodiesel com seis cilindros em linha. Os nossos camaradas da revista inglesa Autocar tiveram a oportunidade de esmiuçar os detalhes deste JCB Fastrack 2, que recebeu colaboração da Williams Advanced Engineering, para lá de muitas outras alterações como a caixa ZF manual de seis velocidades, o turbo elétrico antes do turbo principal, enfim, mudanças que transformam este trator num desportivo… em linha reta. Qual o sentido de tudo isto? Bom… nenhum, pois ninguém precisa de um trator que anda a mais de 240 km/h. Não parece que as batatas, cebolas ou outro vegetal precisem de ser plantados tão depressa, nem que tenham de chegar ao mercado a voar…

