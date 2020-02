Kia apresenta o novo Sorento com estilo e interior com aspiração Premium

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020







O carro estará no Salão de Genebra, mas a Kia já mostrou o novo Sorento, modelo que adota um estilo totalmente diferente do que sucedia anteriormente.

O estilo do Sorento tem clara inspiração no SUV de grandes dimensões vendido nos EUA, o Telluride, tentando a Kia capitalizar no sucesso de vendas do modelo norte americano. O carro está maior, em média, 10 mm mais no comprimento, largura e altura, mas a grande diferença está nos 35 mm de crescimento na distância entre eixos. A melhor arrumação do habitáculo permite que haja mais espaço habitável para as três filas de bancos, pois o Sorento manteve a oferta de sete lugares.

Não há imagens do interior do novo SUV na versão europeia, apenas da coreana, mas ainda assim se percebe que a Kia fez um enorme esforço para subir o patamar do Sorento para uma zona Premium. A zona do painel de instrumentos e do sistema de info entretenimento é muito semelhante ao que a Mercedes propõe, oferecendo ecrãs de generosas dimensões e um bloco separado para o controlo do sistema de climatização.

O Kia Sorento terá atualizações de equipamentos de segurança e de ajudas á condução, como o “cruise control” que ajusta a velocidade automaticamente de acordo com o raio das curvas, uma função de estacionamento automático, travagem autónoma se o veículo estiver prestes a embater em caso de estacionamento, monitorização do ângulo morto que usa câmaras montadas nos espelhos.

O carro será lançado no outono deste ano com o motor 2.2 litros diesel com 200 CV e uma motorização híbrida com bloco 1.6 litros a gasolina e um motor elétrico com 60 CV, uma bateria de 1,5 kWh e uma potencia total de 230 CV. Mais tarde chegara um Plug In com 265 CV, um motor elétrico de 90 CV e uma bateria de 16,6 kWh. O carro terá tração dianteira e tração integral, sendo que o Sorento Plug In será, exclusivamente, 4×4. Desconhece-se quando o carro chegará a Portugal e com que motorizações.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI