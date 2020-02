Kia revela o novo Sorento através de desenhos revelados antes do carro ser lançado

By José Manuel Costa on 13 Fevereiro, 2020





A nova geração do SUV da Kia já foi aqui no AUTOMAIS revelada, mas agora ficam as imagens do carro sem camuflagem.

A primeira impressão deixa antever um carro mais acima no segmento que o anterior, com os detalhes de estilo da Kia, nomeadamente a barbatana de tubarão no terceiro vidro lateral. A frente tem inspiração no americano Telluride, a traseira também, sendo a parte, provavelmente, menos consensual, pois é demasiado trabalhada.

Segundo a imprensa sul coreana, a Kia vai revelar o carro num evento específico no dia 17 de fevereiro, tendo uma versão híbrida Plug In na gama.

É o carro mais antigo do “plantel” da Kia e a marca vai, finalmente, dar-lhe nova vida, primeiro com a versão para o mercado interno que será revelada já no dia 17 de fevereiro, que será a data para o início das encomendas do mercado.

O carro, rival de modelos como o Skoda Kodiak, Land Rover Discovery Sport e Hyundai Santa Fé, de onde deriva, tem ambições e a Kia tem vindo a testar o carro com modelos de topo como o BMW X5 e será apresentado no Velho Continente no Salão de Genebra, confirmou a Kia.

Pouco detalhes são conhecidos do carro, apenas que será maior que o Santa Fé da Hyundai, que voltará a utilizar o bloco turbodiesel com 2.2 litros com caixa automática de 8 velocidades. Terá uma motorização híbrida Plug In que utilizará um bloco de 1.6 litros turbo com um motor elétrico no eixo traseiro para fazer a tração integral, ou em opção a mecânica do Optima Hybrid, com um motor de 2.0 litros e um motor elétrico que debita 192 CV. Haverá uma versão a gasolina com motor 2.5 litros turbo com 290 CV e 422 Nm de binário.

